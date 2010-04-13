Синоптики попереджають про заморозки

Синоптики попереджають, що вночі 15 квітня у східній половині України та місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській області, 16 квітня подекуди у східних областях на ґрунті заморозки 0-3°.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Донеччині та Луганщині подекуди невеликий дощ, а вранці та вдень на Закарпатті і в Карпатах дощі, місцями сильні. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°, на Закарпатті та Прикарпатті 7-12°.

У Київській області 14 квітня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°. У столиці завтра температура вночі 3-5° тепла, вдень 15-17°.