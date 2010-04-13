Кабмін призначив начальника Придніпровської залізниці

Кабінет Міністрів України призначив Олександра МОМОТА начальником Придніпровської залізниці.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ № 833-р від 12 квітня 2010 року, опублікованому на урядовому порталі.

До цього призначення А. МОМОТ обіймав посаду директора УДЦТС «Ліски».

Як повідомляв УНІАН, уряд своїм розпорядженням № 809-р від 7 квітня ц.р. звільнив Петра ЛОЗУ з посади начальника Придніпровської залізниці.

П.ЛОЗА звільнений згідно з п. 3 ч. 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення).

П.ЛОЗА обіймав посаду начальника Придніпровської залізниці з 23 січня 2008 року.