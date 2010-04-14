У Криму троє міліціонерів катували затриманих

У Криму прокуратура направила до суду кримінальні справи щодо трьох співробітників міліції, які за допомогою тортур і знущань намагалися змусити жителів Бахчисарайського району зізнатися в злочині.

"Дії міліціонерів, які завдали громадянам тілесних ушкоджень, кваліфіковано як перевищення службових повноважень", - йдеться в переданому УНІАН повідомленні прокуратури Криму.

Докази вчинення правоохоронцями протиправних дій представлено на розгляд Бахчисарайского райсуду.

Кількість постраждалих не уточнюється.