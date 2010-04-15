Експерт: на сьогодні цигарки залишаються досить доступними

Державна політика в Україні повинна сприяти зменшенню споживання тютюнових виробів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні міжфракційної депутатської групи «За духовність, моральність та здоров’я України» консультант експертної ради цієї фракційної групи Олег ІВЧЕНКО.

Він зазначив, що у 2009 році в Україні ставки акцизного збору на тютюнові вироби підвищувалися двічі. За словами експерта, це сприяло зменшенню споживання тютюнових виробів на 3%. За даними Держкомстату, у 2009 р. легальне виробництво тютюнової продукції скоротилось на 12%.

Водночас він додав, що на сьогодні “цигарки все-таки залишаються досить доступними для населення, особливо для молоді, тому слід і надалі підвищувати ставки акцизного збору”.

О.ІВЧЕНКО наголосив, що, за даними досліджень, “10-відсоткове зростання цін на цигарки приводить до зменшення споживання тютюну на 4% у країнах з високим рівнем доходів та на 8% - у країнах з низьким та середнім рівнем доходів, оскільки споживачі з нижчим рівнем доходів більш чутливі до зростання цін”.

Він зазначив, що доцільно було б збільшувати фіксовані ставки (специфічне та мінімальне акцизне зобов’язання) з метою досягнення максимальних позитивних наслідків у сфері охорони здоров’я та проводити індексацію фіксованих ставок відповідно до рівня інфляції. Крім того, держава має збільшити акцизи на тютюнові вироби ще щонайменше на 10%, але не більш як на 15%.

Говорячи про рекламу тютюнових виробів, О.ІВЧЕНКО нагадав, що з 1 січня 2010 року в Україні заборонена реклама тютюнових виробів у друкованих ЗМІ, а також у 2009 році було заборонено зовнішню рекламу та понад 15 років тютюнова продукція не рекламується на телебаченні та радіо. За його словами, це позитивно вплинуло на зниження рівня споживання тютюнових виробів, особливо серед неповнолітніх. Він висловив здивування з приводу реєстрації законопроекту народним депутатом України Едуардом ПРУТНІКОМ, яким пропонується “відновлення реклами тютюнових виробів за допомогою засобів зовнішньої реклами”. За словами експерта, ухвалення даного законопроекту призведе до нівелювання “досягнутих позитивних результатів щодо зменшення рівня куріння і є неприпустимим з точки зору охорони здоров’я українського населення”. За словами О.ІВЧЕНКА, парламент не повинен підтримувати такі законодавчі ініціативи.

Він наголосив на необхідності на законодавчому рівні заборонити також рекламу, продаж і розповсюдження електронних сигарет (e-cigarette) до розроблення в Україні та світі необхідних стандартів та нормативних документів для регулювання цієї продукції. Експерт зазначив, що такі сигарети продають в Інтернеті. За його словами, ці сигарети “часто невідомого походження та без належного споживчого маркування”. О.ІВЧЕНКО послався на висновки Міністерства охорони здоров’я про те, що ці вироби не пройшли в Україні належної санітарно-гігієнічної експертизи та не відповідають визначеним показникам якості і безпечності для здоров’я людини. За його словами, на даний час продаж та реклама електронних цигарок заборонена в таких країнах як Австралія, Канада, Туреччина, Бразилія, Данія, Норвегія. Він вважає, що така заборона має бути встановлена українським законодавством.