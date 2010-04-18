Чи дозволити населенню мати травматичну зброю?

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ скептично ставиться до пропозиції дозволити населенню купувати зброю травматичної дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив в інтерв`ю журналістам на території навчального центру внутрішніх військ МВС України, розташованому під Києвом.

«Я ставлюся до цього дуже обережно. Для того щоб дозволити його видачу, треба мати високий рівень культури серед населення. А якщо дозволити носити зброю всім і вся, то, я думаю, ми одержимо зростання травм. Тому до цього питання треба підходити зважено – я не впевнений, що всі наші громадяни зможуть застосовувати її для самооборони, адекватно до ситуації», - сказав А.МОГИЛЬОВ.