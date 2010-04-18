«Укрзалізниця» додала вагони через проблеми з авіасполученням

«Укрзалізниця» додала вагони у потяги через збільшення попиту у зв’язку з відміною авіарейсів.

Про це УНІАН повідомила по телефону начальник прес-центру «Укрзалізниці» Анастасія ПЮРО.

Зокрема, за її даними, через збільшення попиту впродовж 17-18 квітня залізниця додала близько 30 вагонів до потягів, що прямують до Варшави, Берліна, Кракова, Москви.

Крім того, у внутрішньому сполученні додано близько 50 вагонів.

«Питання включення додаткових вагонів знаходиться під постійним контролем і за необхідності додаткові вагони будуть надаватися», - запевнила вона.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у зв’язку з переміщенням хмари попелу через виверження вулкану в Ісландії майже повністю закрито повітряне сполучення.

Частинки вулканічного попелу становлять небезпеку для турбін авіаційних двигунів. Метеорологи Ісландії вчора повідомили, що хмара попелу збережеться над Європою впродовж чотирьох або п`яти днів. На даний момент вітер жене маси попелу з Ісландії до Європи і, згідно з прогнозами, це може тривати до середини наступного тижня. Більшість країн Європи закрили повітряний простір.