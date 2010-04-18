Усі повітряні зони України відкрито, аеропорти працюють штатно

Наразі всі повітряні зони України відкрито, і аеропорти працюють у штатному режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з переміщенням вулканічної хмари попелу (виверження вулкану в Ісландії) Сімферопольська повітряна зона була закрита з 15:00 17 квітня, Львівська повітряна зона з 00:00, Бориспільська повітряна зона з 03:00, Одеська повітряна зона з 09:00 та Дніпропетровська повітряна зона з 12:00 17 квітня.

Водночас “Бориспіль” повідомляє, що починає виконувати лише чартерні рейси та рейси у напрямку сходу та півдня, Європа поки що закрита.