Усі повітряні зони України відкрито, аеропорти працюють штатно
14:03, 18 квітня 2010Суспільство
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Повідомила прес-служба Мінтрансу
Наразі всі повітряні зони України відкрито, і аеропорти працюють у штатному режимі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту та зв’язку.
Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з переміщенням вулканічної хмари попелу (виверження вулкану в Ісландії) Сімферопольська повітряна зона була закрита з 15:00 17 квітня, Львівська повітряна зона з 00:00, Бориспільська повітряна зона з 03:00, Одеська повітряна зона з 09:00 та Дніпропетровська повітряна зона з 12:00 17 квітня.
Водночас “Бориспіль” повідомляє, що починає виконувати лише чартерні рейси та рейси у напрямку сходу та півдня, Європа поки що закрита.
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