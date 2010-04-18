До Дня Перемоги вихованці шкіл-інтернатів висадили "Алею життя"

22:43, 18 квітня 2010
Суспільство
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Повідомлення з Хмельницького

До Дня Перемоги вихованці шкіл-інтернатів, діти-інваліди, сироти спільно з учасниками Великої Вітчизняної війни висадили у Хмельницькому "Алею життя" із горіхів, каштанів та горобини.

Як передає кореспондент УНІАН, поряд із дітьми попрацював і голова обласної державної адміністрації Василь ЯДУХА.

"Діти з ветеранами зробили дуже важливу справу. Дерева виростуть, а пам`ять про те, чому їх саме тут посадили, як і про тих, хто ціною свого життя зберіг мир на планеті, - залишиться", - зазначив губернатор.

Акцію організував дитячий фонд "Щедрик-Ведрик". На його прохання відгукнулося "Хмельницьке лісомисливське господарство", яке надало 65 саджанців, інструменти. Підтримали ідею військові та Національна академія державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького.

 

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