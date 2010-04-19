Суд розпочав банкрутство «Пузатої хати»

Господарський суд Києва почав банкрутство компанії "Пузата хата", що володіє однойменною мережею ресторанів. Про це пише "Коммерсант-Украина".

Розпорядником майна призначений арбітражний управляючий Вячеслав Лецкан.

Письмові заяви з вимогами до боржника, заяви про ухвалення участі в санації підприємства можуть подаватися до Господарського суду Києва протягом 30 днів з дня публікації повідомлення - з 19 квітня.

Як вже повідомлялося, в даний час мережа "Пузата хата" налічує більше 30 ресторанів.