Без світла лишилися мешканці 61 населеного пункту

Через погодні умови...

Вночі 23 лютого внаслідок складних погодних умов та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в п`яти областях України сталося знеструмлення 61 населеного пункту. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, зокрема, в Одеській області знеструмлені 39 населених пунктів, Львівській - 8 н.п., Івано-Франківській - 8 н.п., Миколаївській - 3 н.п., Херсонській - 3 населених пункти. До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

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