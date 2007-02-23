Без світла лишилися мешканці 61 населеного пункту
08:59, 23 лютого 2007Суспільство
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Через погодні умови...
Вночі 23 лютого внаслідок складних погодних умов та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач в п`яти областях України сталося знеструмлення 61 населеного пункту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, зокрема, в Одеській області знеструмлені 39 населених пунктів, Львівській - 8 н.п., Івано-Франківській - 8 н.п., Миколаївській - 3 н.п., Херсонській - 3 населених пункти.
До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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