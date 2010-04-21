Нацбанк: зростання виробництва сталі тягне зростання суміжних галузей

У березні відбулося суттєве прискорення зростання Індексу виробництва базових галузей України - до 9,5% у річному вимірюванні, порівняно з 4,1% у лютому.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України.

У НБУ констатують, що найбільший вплив на економічну активність мала зовнішньоекономічна кон`юнктура. Так, суттєве зростання цін на сталь в основному внаслідок подорожчання залізних руд стало причиною прискорення зростання металургійного виробництва - з 3% у лютому в річному вимірюванні до 25,8% у березні. Середньодобове виробництво сталі та чавуну вийшло на показники другої половини 2008 року й дозволило забезпечити завантаженість виробничих потужностей на 73% (близько 90% у липні 2008 року і 32% у листопаді 2008 року).

У свою чергу, нарощування металургійного виробництва мало позитивний вплив на динаміку супутніх галузей. Зростання видобувної промисловості в березні становило 4,1%, порівняно з падінням на 2,3% у лютому, зростання вантажоперевезень прискорилося в березні до 12,2% у річному вимірюванні, порівняно з 7,4% у лютому.

Зростання зовнішнього попиту на продукцію машинобудування стало причиною суттєвого нарощування обсягів його виробництва (з 19,2% у лютому в річному вимірюванні до 33,6% у березні).

У Нацбанку вважають, що завдяки стабілізації політичної ситуації та поступовому зростанню реальних заробітних плат населення в попередні місяці, внутрішній споживчий попит покращився. Про це свідчить зростання роздрібного товарообороту в березні, за оцінками НБУ він становив 1,1%, і покращення динаміки промислових галузей, спрямованих на забезпечення внутрішнього ринку, - харчової (зростання на 4,2% у березні проти падіння на 0,4% у лютому) і легкої промисловості (прискорення зростання з 6,1% у лютому до 13% у березні).

Як повідомляв УНІАН, із початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані щодо динаміки видів економічної діяльності, що становлять понад 40% ВВП.