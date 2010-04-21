Уряд розраховує збільшити позику МВФ до 12 млрд. дол.

Україна розраховує отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду в червні й збільшити розмір позик до 12 млрд. доларів за два з половиною роки.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в інтерв`ю Reuters.

За його словами, наприкінці тижня Україна надасть проект програми співпраці з Міжнародним валютним фондом на найближчі 2,5 роки. «Думаю, що така програма може коливатися в межах $12 мільярдів... Нова програма націлена на підтримку економічного зростання", – сказав віце-прем`єр.

За словами С.ТІГІПКА, Україна розраховує, що рада директорів МВФ розгляне питання про нову програму для України в травні, після ухвалення Верховною Радою бюджету на 2010 рік. У разі схвалення цієї програми МВФ, перший транш кредиту надійде вже в червні. "Ухвалення бюджету - це буде сигнал для ради директорів МВФ, що в України є серйозні наміри", - сказав він.

"Ми все зробимо, щоб на початку травня ми мали узгоджену програму з Міжнародним валютним фондом. Реально, в червні може бути фінансування, якщо на початку травня нам вдасться це зробити", – заявив С.ТІГІПКО.