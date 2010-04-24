У Газпромі кажуть, що Нафтогаз може втратити десь $35 мільйонів

НАК «Нафтогаз України» може втратити 35 млн. доларів через зниження ставки транзиту газу, вважає начальник управління по роботі з країнами близького зарубіжжя ВАТ «Газпром» Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ.

Про це він сказав виданню "Дзеркало тижня".

За його словами, якщо для України ціна газу з другого кварталу року зменшиться приблизно до 230 доларів за 1000 кубометрів, то, за попередніми розрахунками, на 0,24 дол. знизиться і ставка транзитного тарифу, оскільки вона прив`язана у формулі до ціни газу, і складе близько 2,6 дол. за транспортування 1000 кубометрів на 100 км газопроводу.

Як сказав А.ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ, у першому кварталі ставка становила 2,78 дол., в другому очікувалася на рівні 2,84-2,88 дол. У цій сумі 2,04 дол. - складова тарифу, яка залежить лише від інфляції в Євросоюзі, а близько 0,8 дол. - паливна складова.

Якщо врахувати, що на 2010 рік «Газпром» заявив обсяг транзиту через територію України в 116 млрд. кубометрів, то через зниження ставки транзиту «Нафтогаз» може втратити, за приблизними розрахунками, майже 35 млн. дол., зазначив він.