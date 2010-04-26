Андрухович присвятив пісню Партії регіонів

Концертом у столичному Будинку офіцерів Юрій Андрухович і гурт "Карбідо" завершили тур на підтримку нового диску "Цинамон". Автори альбому, що співпрацюють з 2005 року, цього разу звернулися до текстів Андруховича зі збірки "Екзотичні птахи і рослини", знаходячи для них цілком несподівану музичну формулу: витриману в конвенції electro-music суміш традиційного радіоспектаклю з енергетикою пост-року.

Юрій Андрухович каже, що в усіх шести містах (Івано-Франківськ, Львів, Вінниця, Одеса, Дніпропетровськ та Київ) їх приймали добре. Загальне враження від аудиторії: публіка спочатку не знала як поводитися, як сприймати те, що відбувається на сцені, але, за словами автора, на 20 хвилині з`являлося і викристалізовувалося розуміння. Письменник зауважив, що для нього цей поворот був зворушливим і цікавим. Андрухович не погоджується, що це якась золота середина, така собі суміш рок-концерту з літературним вечором. Очевидно, ми стали свідками народження якогось іншого, ще не знаного формату.

На концерті у Києві прозвучали не лише треки з нового альбому, а й уже відомі “хіти”: “Козак Ямайка” і “Зеленая ліщинонько”. Не обійшлося й без політичної гострої “приправи” – композицію “Without you” (у народі більше відому як “Знову курва радіо телебачення курва преса”) Юрій Андрухович присвятив Партії регіонів. Завершуючи словами “російським рублем усіх купили”, письменник все ж оптимістично заявив, що сподівається, що наступний концерт у цьому залі не буде проходити на тлі двоголового орла.