Ухвалюючи неправомірне рішення, чиновник тепер тричі подумає

Чиновники в Україні повинні в повному обсязі нести відповідальність за збитки, завдані підприємцям їхніми неправомірними діями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової й регуляторної політики та підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи внесений до Верховної Ради законопроект «Про посилення відповідальності посадовців за перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності».

Законопроект передбачає введення матеріальної відповідальності чиновника. «Він повинен буде компенсувати державі в повному обсязі втрати підприємців від його неправомірних дій. Таким чином, матеріальні збитки бізнесу компенсуватиме не держава, а чиновник. Це означає, що, ухвалюючи неправомірне рішення, він тричі подумає», – підкреслила голова комітету ВР.

Крім того, вона заявила, що проектом пропонується збільшити відповідальність за зловживання службовим становищем, встановивши покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років, із обмеженням права обіймати певні посади до 5 років і зі штрафом на суму 1000-1500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. Для співробітників правоохоронних органів це покарання становитиме до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також законопроектом підвищується матеріальна відповідальність чиновників за порушення в сфері надання інформації з 15-20 до 1500-2000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян. При повторному порушенні – до 2000-5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів. «Ціна зловживань і порушень для чиновників має зрости: викоренити корупцію й порушення в їхньому середовищі можна лише гривнею. Й чим більше буде сума, тим ефективніше надалі працюватиме система в цілому», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні ключове завдання – забезпечити надійний захист добросовісних підприємців від неправомірних дій представників влади. Запропоновані заходи повинні поставити крапку в чиновницькому терорі бізнесу», – резюмувала голова комітету ВР.

Нагадаємо, законопроектом «Про посилення відповідальності посадовців за перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності» (№6353) пропонується внести зміни: 1) до Кодексу законів про працю в частині уточнення норм щодо відшкодування державним службовцем збитків державі; 2) до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян та інформації; 3) до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності службових осіб за: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службову підробку, службову недбалість, хабарництво й провокацію хабара, незаконне збагачення, зловживання впливом тощо.