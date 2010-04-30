Янукович доручив готуватися до економічного форуму з Росією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів України опрацювати питання проведення українсько-російського економічного форуму під патронатом Президентів України і Російської Федерації, що проходитиме у Краснодарському краї (Росія) та в Донецькій області.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави.

У повідомленні також йдеться, що В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду України “з метою належного виконання домовленостей, досягнутих під час робочого візиту Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА в Україну 21 квітня цього року”, також забезпечити “імплементацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України після набуття нею чинності”.

Крім того, найближчим часом мають бути завершені переговори з російською стороною та підготовлена до підписання Угода про прикордонну торгівлю між Україною і Російською Федерацією. У зв’язку з цим Президент України доручив членам Кабміну спільно з російською стороною “у найкоротші терміни опрацювати питання проведення засідання Постійно діючої наради «Співдружність регіонів» (Україна - РФ) на базі Одеської обласної державної адміністрації, а також додатково проробити з білоруською та російською сторонами питання проведення засідання Ради керівників прикордонних регіонів України, Росії та Білорусі”.

В повідомленні зазначається, що також має бути активізована діяльність єврорегіонів «Дніпро», «Слобожанщина» та «Ярославна»; завершено створення єврорегіону «Донбас»; вивчено доцільність заснування єврорегіону «Азов» у складі АР Крим, Донецької, Запорізької областей, Краснодарського краю (РФ) та Ростовської області (РФ).