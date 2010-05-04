На Хрещатику триває генеральна репетиція параду до Дня Перемоги

У Києві на Хрещатику проходить генеральна репетиція параду військ, що відбудеться у столиці 9 травня з нагоди 65-річчя Великої Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, репетиція відбувається під керівництвом міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ. На заході також присутні інші керівники Міністерства оборони, Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Президента України та силових відомств, підрозділи яких представлені на параді.

Загалом зараз Хрещатиком крокують більш як 2,5 тисячі військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, а також військовослужбовці Збройних Сил Росії та Білорусі.

За сценарієм параду, Хрещатиком також проїде раритетна військова техніка часів Великої Вітчизняної війни, зокрема танк Т-34.