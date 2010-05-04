Турецький міністр відвідає Київ і Крим

5-6 травня 2010 року відбудеться офіційний візит в Україну міністра закордонних справ Турецької Республіки Ахмета ДАВУТОГЛУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, програмою візиту передбачено проведення зустрічей вищого керівництва України з главою зовнішньополітичного відомства Туреччини, переговори міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з його турецьким колегою, а також відвідання А.ДАВУТОГЛУ АР Крим.

Очікується, що за результатами переговорів сторони підпишуть Дорожню карту розвитку двосторонніх відносин на 2010-2011 роки, а також визначать практичні кроки з інтенсифікації політичного діалогу з метою виведення взаємин між Києвом та Анкарою вже у ближчій перспективі на рівень стратегічного партнерства.

Прес-служба МЗС України оголошує акредитацію на висвітлення заходів МЗС.

Акредитація завершується 5 травня о 14.00. Телефони для акредитації: 238-17-20 та 238-15-29.