Захисники стадіону "Старт" викликають опонентів на футбольний матч

У п’ятницю, 7 травня, громадськість Києва організовує товариський футбольний матч на стадіоні "Старт" на знак протесту проти його забудови.

Як повідомляє інтернет-портал ініціативної групи по боротьбі з протиправними забудовами “Збережи старий Київ”, 7 травня з 12.00 до 15.00 на київському стадіоні «Старт» (вул. Шолуденка, 26-28/4) відбудуться заходи, присвячені 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні та пам’яті учасників «Матчу смерті», який відбувся саме на цьому місці у часи окупації Києва нацистами.

Ініціатори заходів – громада Шевченківського р-ну у м. Києві, футбольний клуб «Старт», ініціатива зі збереження стадіону «Старт», Рада ветеранів Шевченківського району, громадська ініціатива “Я, ти – Київ”.

У програмі відзначення 65-річчя Великої перемоги: урочисті заходи та поздоровлення ветеранів; покладання квітів до пам’ятника загиблим учасникам «Матчу смерті»; виступи істориків на тему героїчного вчинку спортсменів 6 серпня 1942 року, які вибороли перемогу у «Матчі смерті»; виступи юних талантів, присвячені 65-й річниці Великої Перемоги.

Також відбудеться товариський футбольний матч – спроба історичного відтворення «Матчу смерті».

Одна з команд має назву «Старт» і формується з мешканців мікрорайону, у якому розташовано стадіон «Старт», спортсменів та гравців ФК «Старт».

“До участі у складі іншої команди запрошено представників Державної податкової адміністрації України, Київської міської державної адміністрації та ТОВ «Голден Хаус» – організацій, які намагаються забудувати стадіон багатоповерхівками”, - говориться у повідомленні активістів.