Суд відкрив справу про позбавлення звання ще одного Героя України
Засідання відбудеться 20 травня
Голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» Дмитро СНЄГИРЬОВ отримав ухвалу про відкриття за його позовом провадження в адміністративній справі щодо скасування та визнання недійсним Указу Президента України «Про присвоєння Олексію Бересту звання Герой України».
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», судове засідання у справі відбудеться 20 травня.
Як повідомляв УНІАН, у позовній заяві Д.СНЄГИРЬОВА зокрема йдеться, що "присвоєння звання "Герой України" О.Бересту є протиправним на тій підставі, що О.Берест не є громадянином України, бо помер у 1970 році у м. Ростов-на-Дону (РФ). Згідно з рішенням колегії суддів Донецького окружного апеляційного суду від 2 квітня 2010 р. під головуванням К.АБДУКАДИРОВОЇ за позовом В.ОЛЕНЦЕВИЧА встановлено, що "особи, які померли до 1991 року, не можуть бути громадянами України".
Таким чином, вважає Д.СНЄГИРЬОВ, Указ Президента України від 6 травня 2005 року про присвоєння звання "Герой України" О.Бересту, який не є громадянином України, є протиправним та незаконним актом, який підлягає скасуванню у судовому порядку, тому що звання "Герой України" може отримати виключно громадянин України.