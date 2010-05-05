Суд відкрив справу про позбавлення звання ще одного Героя України

Голова Луганської обласної організації Всеукраїнського об‘єднання «Свобода» Дмитро СНЄГИРЬОВ отримав ухвалу про відкриття за його позовом провадження в адміністративній справі щодо скасування та визнання недійсним Указу Президента України «Про присвоєння Олексію Бересту звання Герой України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», судове засідання у справі відбудеться 20 травня.

Як повідомляв УНІАН, у позовній заяві Д.СНЄГИРЬОВА зокрема йдеться, що "присвоєння звання "Герой України" О.Бересту є протиправним на тій підставі, що О.Берест не є громадянином України, бо помер у 1970 році у м. Ростов-на-Дону (РФ). Згідно з рішенням колегії суддів Донецького окружного апеляційного суду від 2 квітня 2010 р. під головуванням К.АБДУКАДИРОВОЇ за позовом В.ОЛЕНЦЕВИЧА встановлено, що "особи, які померли до 1991 року, не можуть бути громадянами України".

Таким чином, вважає Д.СНЄГИРЬОВ, Указ Президента України від 6 травня 2005 року про присвоєння звання "Герой України" О.Бересту, який не є громадянином України, є протиправним та незаконним актом, який підлягає скасуванню у судовому порядку, тому що звання "Герой України" може отримати виключно громадянин України.