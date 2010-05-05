На День Перемоги в Київ приїдуть 12 іноземних делегацій

В урочистостях з нагоди 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні візьмуть участь делегації з 12 країн світу, в тому числі з Росії, Словенії, Польщі, Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО на засіданні Координаційної ради з питань підготовки до відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

За його словами, 8 травня для іноземних делегацій відбудеться офіційний урядовий прийом.

Також В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив, що у параді на Хрещатику візьме участь понад 1 тис. ветеранів. Вони також будуть присутні й на інших заходах, присвячених Дню Перемоги.

В.СЕМИНОЖЕНКО підкреслив, що 9 травня святкування Великої Перемоги не завершиться. Він нагадав, що цей рік в Україні оголошено роком ветеранів Великої Вітчизняної війни.