Сьогодні в ООН виступить Молодіжний симфонічний оркестр СНД

7 травня 2010 року в залі Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй у Нью-Йорку відбудеться концерт Молодіжного симфонічного оркестру СНД, присвячений 65-річчю закінчення Другої світової війни.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ, повідомив прес-секретар Міждержавного фонду гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД Олександр КАЛУГІН.

«Виступ оркестру в штаб-квартирі ООН у рік 65-річчя Перемоги дуже символічний, оскільки музиканти оркестру - це молоде покоління тих народів, які зазнали найважчих втрат у цій війні і внесли величезний внесок у Перемогу над фашизмом», - підкреслив О.КАЛУГІН.

За його інформацією, організаторами концерту є Постійне Представництво Російської Федерації в ООН і Міждержавний фонд гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД (МФГС) за підтримки Постійних Представництв країн СНД при ООН.

За словами О.КАЛУГІНА, молодіжний симфонічний оркестр СНД - один із найбільш значущих проектів МФГС. Його метою є розширення можливостей професійного і особистого спілкування творчої молоді, створення стимулів для професійного зростання молодих музикантів через спілкування з видатними виконавцями і диригентами, додав він.

«З моменту свого створення у 2007 році, Молодіжний симфонічний оркестр СНД демонструє високий професійний рівень і багатий потенціал різних виконавських шкіл. Талановиті музиканти створюють нову традицію творчої співпраці, створюючи фундамент для зближення народів і взаємного збагачення культур», - зазначив він.

О.КАЛУГІН додав, що особливість цього унікального колективу ще й у тому, що з оркестром працюють кращі диригенти Співдружності. Цього року "шефство" над оркестром узяв всесвітньо відомий музикант, народний артист СРСР Володимир СПІВАКОВ. Він диригуватиме оркестром 7 травня. Також у концерті візьме участь видатний піаніст, лауреат престижних міжнародних конкурсів Денис МАЦУЄВ.

О.КАЛУГІН також повідомив, що 10 травня аналогічний концерт відбудеться у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. У концерті візьме участь український піаніст, лауреат престижних міжнародних конкурсів Олександр ГАВРИЛЮК.