Кабмін звільнив начальника Донецької залізниці

Кабінет Міністрів України розпорядженням від 28 квітня ц.р. №1011-р звільнив Бориса ОСТАП’ЮКА з посади начальника Донецької залізниці.

Текст документа розміщено на сайті Верховної Ради.

Б.ОСТАП’ЮКА звільнено з посади за разове грубе порушення трудових обов`язків (пункт 1 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України).

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Кабміну №1-р від 6 січня ц.р. з посади заступника генерального директора “Укрзалізниці” було звільнено Борис ОСТАП’ЮКА у зв`язку з призначенням на посаду начальника Донецької залізниці (розпорядження №4-р від 6 січня ц.р.).