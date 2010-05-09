Експерт: українські жінки встановили абсолютний світовий рекорд

Без зміни пропорцій між терміном життя, проведеним за роботою, і терміном життя, проведеним на пенсії, українських жінок і чоловіків в старості очікує бідність, зазначає в статті для «Дзеркала тижня» (№ 17, 30 квітня - 14 травня) директор аналітико-дорадчого центру «Синя стрічка» Марчин СВЄНЧІЦКІ.

За його словами, Україна має найменший пенсійний вік у світі: 60 років - для чоловіків і 55 років - для жінок. При цьому, якщо українські чоловіки перебувають на пенсії приблизно стільки ж, скільки і в інших країнах - 3,5 року на кожні 10 відпрацьованих, то українські жінки в цьому відношенні встановили абсолютний світовий рекорд. «На кожні 10 років роботи (враховуючи всі декретні та інші відпустки) вони перебувають потім на пенсії в середньому 7,1 року. У Великій Британії на кожні 10 років роботи жінок доводиться тільки 5,8 року на пенсії, в Угорщині - 4,9, Німеччині - 4,6, Польщі - 5,5, США - 3,8, Японії - 5,1 року», - пояснив експерт.

У середньому українські жінки на пенсії перебувають 25 років, тоді як британки - 23 роки, німкені - 21, польки - 22, словачки й американки - 18.

«Аргумент, що жінки «заробили собі» на пенсію, звучить дуже по-джентльменськи, але з економічними реаліями, на жаль, має мало спільного», - зауважив М.СВЄНЧІЦКІ, відзначивши необхідність збільшення пенсійного віку, враховуючи демографічні прогнози щодо погіршення співвідношення між населенням працездатного й непрацездатного віку.

«Підвищувати пенсійний вік навіть у найбагатших країнах світу необхідно для того, щоб гарантувати майбутнім пенсіонерам гідні умови життя. Тим більше, така бідна країна, як Україна, не може собі дозволити відправляти на пенсію працездатних людей. Хто не зможе працювати, отримає, безумовно, можливість вийти на пенсію по інвалідності», - зазначив М.СВЄНЧІЦКІ.

На його думку, оптимальний варіант - підвищити пенсійний вік для чоловіків і жінок до 65 років, але поступово, по півроку на кожен календарний рік впродовж 10 років для чоловіків і 20 - для жінок.

«Цієї м’якої формули буде достатньо, щоб починаючи з 2011 року щороку, впродовж десяти років, кількість нових пенсіонерів була приблизно наполовину менша, ніж за нинішньої схеми, а впродовж чергових десяти років - меншою на 25%», - підкреслив він.

М.СВЄНЧІЦКІ зазначив, що без радикальних реформ пенсійної системи майбутні пенсіонери потраплять у набагато гіршу ситуацію, ніж нинішні, і якщо середня пенсія в 2009 році становила 40% від середньої заробітної плати, то в 2050 році становитиме лише 28%.

«Це - проблема загальнодержавного масштабу, й для її вирішення необхідно об`єднати зусилля всіх політиків, без демагогії та популізму, якими була сповнена остання виборча кампанія, на основі наукових, документально підтверджених досліджень вітчизняних і зарубіжних аналітичних центрів. Інакше пенсійна система просто руйнуватиметься, а економіка загальмується в розвитку», - підкреслив експерт.