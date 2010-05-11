В Одесі згорів автомобіль, який перевозив ув'язнених

Сьогодні в Одесі згорів автомобіль, що перевозив ув’язнених.

Як повідомили УНІАН у ГУ МНС України в Одеській області, пожежний розрахунок, який прибув за викликом за кілька хвилин після займання двигуна, оперативно згасив вогонь.

За даними МНС, «ніхто не постраждав. Фахівці припускають, що пожежа могла бути викликана займанням електропроводки. Самим бійцям внутрішніх військ згасити вогонь не вдалося». Обгорілий «автозак» вивезено евакуатором з місця події.

Тим часом, свідки події стверджують, що у фургоні було двоє конвоїрів і кілька ув’язнених, яких після займання швидко пересадили в міліцейський автомобіль, що під`їхав.