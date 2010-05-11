Чоловік вилив дружині кислоту в очі
21:03, 11 травня 2010Суспільство
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Сімейна сварка в Умані
В Умані Черкаської області 56-річний чоловік під час сімейної сварки облив хімічної кислотою 53-річну дружину.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Черкаській області, жінку госпіталізовано з хімічним опіком обличчя 1-го ступеню та опіком обох очей.
Правоохоронці затримали чоловіка, він зізнався у скоєному.
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