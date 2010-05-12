Співробітники ФСБ в найближчі місяці можуть повернутися на Чорноморський флот. Як пише 12 травня "Коммерсантъ" із посиланням на джерела серед російських і українських дипломатів, така умова передбачена угодою про співпрацю, яку готуються підписати СБУ і ФСБ.

Повідомляється, що підписання угоди може відбутися вже 19-20 травня в Одесі, на зустрічі глави ФСБ Олександра Бортникова і керівника СБУ Валерія Хорошковського. Протягом місяця після цього російські контррозвідники повернуться до Севастополя. За інформацією видання, новий договір передбачає, що кандидатури співробітників ФСБ, які призначатимуться на Чорноморський флот, узгоджуватимуться з українськими спецслужбами.

За даними видання, в угоді не вказано, якою є кількість співробітників ФСБ, які можуть працювати на Україні, а також немає згадок про те, чи зможуть вони займатися оперативно-розшуковою діяльністю на території країни.

У 2009 році територію України залишили 19 співробітників ФСБ, які забезпечували безпеку на Чорноморському флоті. Валентин Наливайченко, який очолював тоді СБУ, пообіцяв, що їх функції візьмуть на себе його підлеглі. Перебування співробітників ФСБ в Криму було передбачене договором від 2000 року, який був денонсований у 2009 році.

21 квітня поточного року президент Росії Дмитро Медведєв і його український колега Віктор Янукович уклали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту в Криму на 25 років. Цей документ вже ратифікований парламентами обох країн. У обмін на надання місця для бази в Севастополі Росія надасть Україні знижку на газ.

Лента.ру