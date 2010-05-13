Екс-президент Польщі очолив «Ялтинську європейську стратегію»

Правління міжнародної незалежної організації «Ялтинська європейська стратегія» (Yalta European Strategy - YES) обрало новим Головою Правління колишнього Президента Польщі (1995-2005) Олександра КВАСЬНЄВСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду Віктора ПІНЧУКА.

“Після шести років перебування на чолі Правління міжнародної незалежної організації «Ялтинська європейська стратегія» Стівен БАЄРС прийняв рішення залишити цю посаду”, – йдеться у повідомленні.

Правління YES подякувало С.БАЄРСУ за роботу на цій посаді, яка допомогла YES стати авторитетною мережею, що вибудовує тісні зв`язки між Україною та Європою.

“Правління і надалі зміцнюватиме роль «Ялтинської європейської стратегії» в царині відносин між ЄС та Україною і сприятиме глобальній інтеграції України під проводом Президента КВАСЬНЄВСЬКОГО - державного діяча з багатим досвідом і авторитетом у міжнародних відносинах, а також великого європейського друга України”, – зазначає прес-служба.

«Для мене велика честь стати новим головою Правління YES. Як член Правління протягом трьох років, я знаю, що з часу створення YES у 2004 році був виконаний неймовірний обсяг роботи, і багато було досягнуто. На посаді голови Правління я буду докладати всіх зусиль для того, щоб вивести відносини між Україною і Європейським Союзом на новий рівень і працюватиму разом з Україною на отримання нею у перспективі членства в ЄС», - сказав О.КВАСЬНЄВСЬКИЙ.

*** Ялтинська європейська стратегія (YES) – міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом і громадським діячем Віктором ПІНЧУКОМ.

Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної і успішної України; допомога країні у здійсненні реформ і підтримка її євроінтеграційних устремлінь. YES регулярно проводить заходи, які збирають разом політичних лідерів, керівників бізнес-структур і видатних громадських діячів для обговорення ключових питань і надання рекомендацій, що стосуються майбутнього світу і України.

Щорічний ялтинський саміт YES є найкрупнішим і найвпливовішим неурядовим комунікаційним майданчиком для обговорення і розробки політичних і економічних стратегій для України, Європи і світу, а також для проведення відвертого і професійного обміну поглядами, щодо проблем політики, юриспруденції, енергетики та інвестицій.