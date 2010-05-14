Музей Булгакова відкриє двері для відвідувачів вночі

Ніч з 15 на 16 травня кияни та гості столиці зможуть провести в одному з найзагадковіших музеїв столиці – у Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова, що на Андріївському узвозі, 13. Про це повідомив заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, він додав, що акція «Ніч у музеї», що проходить за підтримки Київміськдержадміністрації та Головного управління культури та мистецтв КМДА, відбудеться також і в Київському літературно-меморіальному будинку-музеї Марії Заньковецької, що на вул. Велика Васильківська, 121.

В.ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що саме 15 травня у Літературно-меморіальному музеї Михайла Булгакова відзначатимуть 119 річницю від дня народження великого письменника. Так, святкування розпочнеться о 17:00 біля пам’ятника М.Булгакову, де буде розміщено виставку видань Булгакова різними мовами. З 17:30 до 23:00 триватиме акція «Ніч в музеї», у рамках якої відбуватиметься читання творів Булгакова різними мовами, концертна програма, під час якої звучатиме старовинна музика XVIII століття, екскурсії та зустрічі з працівниками музею. Цього вечора вхід до музею буде безкоштовним для всіх відвідувачів.

У будинку-музеї М.Заньковецької театралізоване дійство під назвою «Привид Будинку актриси» розпочнеться о 20:30. Усім гостям будуть роздані маски, що стануть своєрідними перепустками в потаємний світ привидів. Через деякі особливості музею, зокрема його невелику площу, потрапити на театралізоване дійство можна буде лише за запрошеннями (за довідками звертатися до Наталії БАБАНСЬКОЇ за тел. 529-57-32).

Крім того, мешканці столиці цього тижня мають можливість стати свідками прем’єри музичної казки Моріса Метерлінка «Синій птах», що відбудеться о 12:00 16 травня у Майстерні театрального мистецтва «Сузір’я» (вул. Ярославів Вал, 14-Б).

Також, 16 травня о 13:00 у Великій залі Національної музичної академій України ім. П.Чайковського (вул. Городецького, 1-3/11) відбудеться ювілейний концерт, присвячений 40-річчю Київської дитячої філармонії.

В той же час, у Музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (вул. Терещенківська, 15) почне працювати виставка скульптури «Образи Китаю», яка триватиме до 30 травня. А в Київському музеї російського мистецтва (вул. Терещенківська, 9) з 14 травня розпочнеться виставка «Офорт», в експозиції якої будуть представлені відомі графіки Маков, Стратійчук, Верещагін, Федоренко, Калинович та інші. Відвідати цю виставку кияни матимуть змогу до 13 червня.

У Музеї історії міста Києва, що на вул. Хрещатик, 2, з 14 по 31 травня буде представлена експозиція художника Віктора КРИЖАНІВСЬКОГО «Світло пращурів наших» (живопис).

Київська міська державна адміністрація та Головне управління культури та мистецтва КМДА запрошують киян та гостей столиці відвідати заходи, представлені цього тижня у мистецьких закладах міста.