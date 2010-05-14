Табачник: Україна і Росія видадуть посібник для вчителів історії

Україна і РФ до кінця 2010 року підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК сказав під час відеомоста Київ-Москва.

«У нас є цікаві напрацювання щодо створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас досить різні програми і я розумію, що це вельми маніловська ідея створити спільний підручник, тому ми розпочнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

При цьому він зазначив, що в посібнику будуть викладені різні точки зору на «деякі складні процеси».

За його словами, це дасть змогу вчителям краще розуміти один одного.

Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що всі події, які відбуваються на території України, є невід`ємною частиною української історії.

«Я думаю, що навчальний посібник для вчителів України і Росії можна буде зробити до кінця календарного року. Видамо його ми досить швидко. А охоплювати він має період від стародавньої історії і до XXI століття», - сказав він.

У свою чергу, заступник міністра освіти і науки РФ Ісаак КАЛІНА також підкреслив, що треба розпочинати із спільної книги для вчителів, і, можливо, з часом це переросте взаємоузгоджені підручники історії.