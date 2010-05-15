Янукович скасував указ Ющенка щодо «Золотої підкови Черкащини»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнав таким, що втратив чинність, указ № 28 від 15 січня 2010 року «Про додаткові заходи щодо відродження та розвитку історичних і культурних центрів Черкащини».

Про це йдеться в указі № 625/2010, розміщеному на сайті Глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ, таким чином, скасував указ, яким екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО постановив підтримати пропозицію Черкаської обласної державної адміністрації щодо необхідності продовження до 2012 року строків виконання Державної програми «Золота підкова Черкащини» на 2006-2009 роки і доручив уряду внести зміни до цієї програми, а також передбачати на її фінансування “відповідні видатки під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про Державний бюджет України на 2011 і 2012 роки”.

Указ Президента В.ЮЩЕНКА № 28 від 15 січня 2010 року був виданий “з метою забезпечення завершення комплексу науково-методичних, архітектурно-реставраційних, культурно-просвітницьких та фінансово-економічних заходів щодо збереження, відродження та розвитку історичних і культурних центрів Черкащини, передбачених Державною програмою «Золота підкова Черкащини» на 2006-2009 роки, створення можливості для ознайомлення вітчизняних і зарубіжних туристів з унікальним історико-культурним надбанням регіону, зокрема, під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”.