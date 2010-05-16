Міліціонери розкрили за “гарячими слідами” подвійне вбивство

14 травня о 10-й годині до чергової частини Смілянського МВ ГУМВС України в Черкаській області від жительки села Сунки Смілянського району надійшло повідомлення про те, що в цьому селі виявлено тіла двох осіб – 18-річного хлопця та його 63-річної бабусі з ознаками насильницької смерті. На місце події терміново виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління в Черкаській області, міліціонери знайшли в кімнатах будинку двох вбитих людей – молодого чоловіка та жінку похилого віку. На їхніх тілах виявили колото-різані рани та тілесні ушкодження у вигляді численних забоїв та гематом обличчя, синців грудної клітини. Також виявлено побиту молоду жінку, матір вбитого хлопця. Вона була зв’язана скотчем.

За кілька годин за "гарячими слідами" вбивцю було затримано. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який у вересні 2009 року звільнився з місць позбавлення волі, де 12 років відбував покарання за вбивство. Близько 7 години ранку він прийшов у будинок потерпілих і з корисливих мотивів, і з застосуванням ножа, молотка та сокири вчинив умисне вбивство двох людей, заволодів грошима в сумі 300 грн. та мобільним телефоном, після чого із застосуванням фізичної сили зв’язав за допомогою скотча руки молодій жінці, побив її і втік з місця злочину.

Наразі злочинець затриманий, у нього вилучено гроші та мобільний телефон вбитої жінки, порушено кримінальну справу.