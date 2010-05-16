В Черкасах пройде Міжнародний фестиваль «Сцена людства»

З 23 по 30 травня в Черкасах проходитиме п’ятий Міжнародний театральний фестиваль «Сцена людства».

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор Черкаського академічного обласного музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Володимир ОСИПОВ, цього року через обмеження в коштах на фестивалі буде обмежена кількість зарубіжних театрів.

Виставою «Сватання на Гончарівці» відкриває фестиваль Львівський Національний театр імені Марії Заньковецької, Гродненський обласний драматичний театр (Білорусь) покаже виставу «Брат Альоша», Дніпропетровський академічний театр російської драми імені Горького покаже виставу «У сутінках», Національний театр російської драми імені Лесі Українки - виставу «Остання любов», Драматичний театр «Михай Еминеску» (Румунія) - виставу «Іван Турбінке», Харківський академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка - оперу «Запорожець за Дунаєм», Національний драматичний театр імені Івана Франка - виставу «Одруження», Черкаський академічний театр імені Тараса Шевченка - оперу «Циганський барон».