Сьогодні на вулицях Києва побільшає міліціонерів
10:42, 17 травня 2010Суспільство
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Посилення охорони
У Києві під час дводенного офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА охорону громадського порядку забезпечуватимуть 3,7 тис. працівників Міністерства внутрішніх справ і бійців Внутрішніх військ.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.
За даними ЦГЗ, посилення охорони відбуватиметься в усіх місцях, де у рамках візиту 17-18 травня перебуватиме російський Президент.
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