Сьогодні на вулицях Києва побільшає міліціонерів

У Києві під час дводенного офіційного візиту Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА охорону громадського порядку забезпечуватимуть 3,7 тис. працівників Міністерства внутрішніх справ і бійців Внутрішніх військ.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

За даними ЦГЗ, посилення охорони відбуватиметься в усіх місцях, де у рамках візиту 17-18 травня перебуватиме російський Президент.