Затримано підозрюваного у вбивстві працівниці інтерактивного клубу

У Харкові правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини – адміністратора інтерактивного клубу, розташованого на території Торгового центру «Барабашове».

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

За її словами, «у вбивстві підозрюється чоловік, 1974 року народження, і його затримання є обґрунтованим».

За цим фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (убивство), повідомила Л.ВОЛКОВА.

Як повідомляв УНІАН, тіло дівчини з численними забиттями та різаною раною в області шиї було знайдене в приміщенні клубу у неділю, 16 травня.