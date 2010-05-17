Затримано підозрюваного у вбивстві працівниці інтерактивного клубу
20:27, 17 травня 2010Суспільство
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Тіло з різаною раною на шиї знайшли вчора
У Харкові правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 20-річної дівчини – адміністратора інтерактивного клубу, розташованого на території Торгового центру «Барабашове».
Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.
За її словами, «у вбивстві підозрюється чоловік, 1974 року народження, і його затримання є обґрунтованим».
За цим фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (убивство), повідомила Л.ВОЛКОВА.
Як повідомляв УНІАН, тіло дівчини з численними забиттями та різаною раною в області шиї було знайдене в приміщенні клубу у неділю, 16 травня.
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