Нормативна грошова оцінка землі проведена на 83%

Станом на 1 квітня ц.р. в Україні із загальної кількості населених пунктів (29 815 населених пунктів площею 7 437,3 тис. га) нормативна грошова оцінка земель проведена в 24 728 населених пунктах (на площі 6 354,08 тис. га), що становить 82,9% від кількості населених пунктів і 85,4% від їх загальної площі.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, у Києві, Севастополі і населених пунктах Донецької, Запорізької, Одеської, Рівненської і Сумської областей нормативна грошова оцінка земель проведена на 100%, у містах обласного значення – 99,5% (від площі), у містах районного значення – 86% (від площі), у селищах – 86,3% (від площі), у селах – 82,8% (від площі).

У Держкомземі зазначили, що завершуються або знаходяться на стадії завершення роботи за нормативною грошовою оцінкою земель населених пунктів у Волинській (98,6% від кількості населених пунктів), Дніпропетровській (97,9%), Івано-Франківській (97,5%), Київській (96,7%), Полтавській (94,2%) і Тернопільській (98,6%) областях. При цьому низькі темпи щодо проведення таких робіт спостерігаються в Криму (20,8%) і Чернігівській області (54,6%).

За даними Держкомзему, нормативна грошова оцінка земель несільскогосподарського призначення за межами населених пунктів проведена на площі 419,429 тис. га, що становить 3,84% від їх загальної площі (10 909,9 тис. га).