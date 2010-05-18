Педагогам на відпустку потрібно вдвічі більше грошей

У Вінницькій області на оплату відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам освітньої сфери необхідно 238 млн. грн., що на 100 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила помічник голови Вінницької обласної державної адміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

Вона зазначила, що з 20 травня розпочинається час відпусток у освітян. В середньому місячний фонд їх зарплати становить 65 млн. грн., а на виплату відпускних, наприклад, лише у червні, необхідно близько 130 млн.

Всього в галузі освіти Вінницької області працює 44 тис. осіб.