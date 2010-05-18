Видобуток нафти і газу в Україні скоротився

Українські нафтогазовидобувні підприємства в січні-квітні цього року скоротили видобуток природного газу на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 6,5 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-квітні ц.р. видобуток нафти в Україні скоротився на 12,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 0,851 млн. тонн, видобуток газового конденсату – на 7,4%, до 323 тис. тонн, а видобуток нафтового попутного газу – на 19,3%, до 217 млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1% порівняно з 2008 роком – до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нафтового попутного газу – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».