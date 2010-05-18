Котеджі під Києвом продаються частіше і коштують менше

Середньозважена ціна пропозицій на котеджі в передмісті Києва в квітні ц.р. знизилася на 2,9% - до 1499 дол./кв.м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

За даними порталу, з січня по квітень 2010 року середня ціна пропозиції домоволодіння під Києвом знизилася на 5,2%, а з квітня 2009 року по квітень 2010 року - знизилася на 17,7%.

Фахівці порталу зазначили, що в квітні на ринку житлових будинків у передмісті кількість пропозицій щодо березня збільшилася на 4,5% - до 1603 будинків. Обсяг пропозицій в загальній площі зменшився на 3,8%, а в грошовому вираженні збільшився на 0,7%. Частка житла, вперше виставленого на продаж, у квітні становила 8% від всього обсягу пропозицій.

«Зростання цін минулого місяця спостерігалося лише в будинках загальною площею до 100 кв. м (на 3,4%). У будинках площею від 100 до 250 кв. м спостерігалося зниження на 1,2%, в будинках площею від 250 до 500 кв. м – зниження на 2,5%, а в сегменті будинків площею від 500 кв. м зменшення ціни становило 5,8%», - говориться у звіті видання.

Водночас середня вартість домоволодіння в Києві в квітні зменшилася на 2,2% - до 2242 дол./кв.м. З початку року середня ціна 1 кв. м будинків у Києві зменшилася на 11,5%. Кількість виставленого на продаж домоволодіння в квітні збільшилася на 9,4% - до 801 будинку.

За даними аналітиків, обсяг пропозицій в загальній площі та в грошовому вираженні збільшився на 2,4% і 8,6% відповідно. Частка житла, вперше виставленого на продаж, у звітному місяці становила 12% від всього обсягу пропозиції.

Аналітичний звіт підготовлено на основі даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 1603 домоволодіння в передмісті Києва і 801 котедж у Києві.