Україна потерпає від найтяжчої епідемії гепатиту
Про це заявив перший заступник міністра
Україна потерпає від найтяжчої епідемії гепатиту серед країн Європи та СНД.
Про це заявив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ сьогодні на прес-конференції, приуроченій до Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.
Водночас, за його словами, сьогодні держава визнала цю проблему та готова разом з громадськими організаціями допомогти вирішити її.
В.ЛАЗОРИШИНЕЦЬ зазначив, що в Україні існує мало інформації про гепатит С, тоді як група вірусних гепатитів, найбільш небезпечними серед яких є В і С, швидко поширюються у нашій країні і приводить до хронічного перебігу хвороби з несприятливими наслідками.
Сьогодні, за даними ВООЗ, число носіїв вірусу гепатиту В у світі досягає 350-500 млн., а людей, у яких виявлені маркери гепатиту С, - понад 180 млн. Кількість людей, інфікованих вірусом гепатиту С, вже сьогодні в десятки разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, а, за прогнозами фахівців, до 2015-2020 років число хворих ще подвоїться.