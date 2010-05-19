Рівненська ОДА кличе Януковича і Лукашенка до міста атомників

Рівненська обласна державна адміністрація ініціює зустріч Президентів України і Білорусі Віктора ЯНУКОВИЧА та Олександра ЛУКАШЕНКА у Кузнецовську - місті атомників Рівненської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови ОДА Анатолій ЮХИМЕНКО.

За його словами, керівництво області виходить з ініціативою зустрічі двох Президентів у Кузнецовську, оскільки зацікавлене у співробітництві України і Білорусі в галузі ядерної енергетики.

Як повідомив А.ЮХИМЕНКО, прогнозується, що Білорусь в ході зустрічі може погодитися купувати надлишок електроенергії, яку виробляє Рівненська АЕС. Крім того, Білорусь прийняла рішення будувати власну атомну електростанцію, а Рівненщина готова допомогти у цій справі кваліфікованими спеціалістами, сказав віце-губернатор.

Пропонується, щоб зустріч В.ЯНУКОВИЧА і О.ЛУКАШЕНКА у Кузнецовську відбулася в найближчі кілька місяців, сказав він.

«Білорусь зацікавлена у купівлі нашої електроенергії, якої не вистачає в Білорусі. А ми зацікавлені в її продажі. А відтак отримаємо вихід на енергоринки країн Прибалтики», - зазначив А.ЮХИМЕНКО.

Однак чи була вже розмова керівництва області з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ відносно цієї зустрічі, і чи одержано його схвалення цієї ініціативи, перший заступник голови ОДА не повідомив.