ЄС обіцяє для скасування віз не висувати Україні додаткових вимог

Європейський Союз обіцяє не виставляти Україні додаткових вимог, окрім тих, що будуть у Плані дій, для скасування віз.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українським журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ після завершення зустрічі Старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу Україна-ЄС.

“Сьогодні ми чітко отримали запевнення, і це ми прописали у нашій сьогоднішній доповіді, що План дій і є той документ, який дозволить нам отримати перспективу безвізового режиму, тобто інших нових документів, нових додаткових планів дій, додаткових передумов вже не буде”, - сказав він.

К.ЄЛІСЄЄВ зауважив, що Планом дій передбачатиметься, зокрема, ратифікація ряду конвенцій ООН і Ради Європи, створення єдиного міграційного органу, схвалення концепції державної міграційної політики, створення державного електронного демографічного реєстру, запровадження біометричних паспортів.

Заступник міністра також наголосив, що після схвалення цього документа запровадження Євросоюзом безвізового режиму фактично залежатиме від України.

“Фактично після цього рішення доля безвізового режиму у відносинах Україна-ЄС значною мірою залежатиме від України, від того, наскільки швидко й ефективно ми зможемо виконати ті умови, які у ньому будуть прописані”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня на засіданні Старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу Україна-ЄС було схвалено рішення про надання Україні Плану дій щодо переходу до безвізового режиму, який, за словами К.ЄЛІСЄЄВА, за сутністю буде схожим до “дорожніх карт”, які отримали раніше країни Західних Балкан. Передбачається, що остаточно План дій може бути затверджений на саміті Україна-ЄС у жовтні в Брюсселі.

Україна і ЄС почали візовий діалог щодо лібералізації візового режиму 29 жовтня 2008 року, після того, як 9 вересня 2009 року на саміті Україна-ЄС у Парижі було схвалено рішення про перехід до безвізового режиму у довгостроковій перспективі. До останнього часу міністри ЄС відмовлялися надати Україні “дорожню карту” для переходу до безвізового режиму, яка б мала автоматизувати процес скасування вимог щодо отримання короткострокових віз для громадян України, які подорожують до країн Шенгенської зони.