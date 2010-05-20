Компанія Фірташа вимагає від Нафтогазу 5,4 мільярдів доларів

Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) в Арбітражному суді Торгової Палати Стокгольма (Швеція) підтвердила свої раніше заявлені претензії до НАК «Нафтогаз України» про відшкодування збитків у грошовій формі. Сума вимог становить приблизно 5,4 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар компанії RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ.

За його словами, в Арбітражному суді Торгової Палати Стокгольма відбулися чергові слухання в рамках розгляду спору компанії RosUkrEnergo AG проти НАК «Нафтогаз України».

«На даних слуханнях розглядалися взаємовідносини сторін в 2009 році, а саме, незаконне вилучення НАК «Нафтогаз України» з відома колишнього уряду України 11 млрд. куб. м. природного газу компанії RosUkrEnergo AG в ПСГ України», - сказав А.КНУТОВ.

При цьому він додав, що «наша компанія підтвердила свої раніше заявлені претензії до української сторони про відшкодування збитків у грошовій формі. Сума вимог становить близько 5,4 млрд. доларів США».

Також він відзначив, що згідно з графіком розгляду, рішення стокгольмського арбітражу очікується до серпня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня співвласник RosUkrEnergo Дмитро ФІРТАШ сказав, що оптимальним рішенням Стокгольмського суду для RosUkrEnergo буде варіант, що зобов`язує Україну повернути вартість 11 млрд. куб. м газу. «Ми розраховуємо на успішне завершення. Нам хотілося б одержати вартість газу, але нам пропонують обсяги газу», - сказав Д.ФІРТАШ.

Як повідомлялося в “Дзеркалі тижня” (№18 (798) від 15-21 травня ц.р.), НАК «Нафтогаз України» розглядає можливість укладення мирової угоди з RosUkrEnergo і відшкодування останньою 11 млрд. куб. м газу в товарному вираженні.

Крім того, за даними видання, «Нафтогаз» також розглядає можливість визнати незаконність вилучення у RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу без визнання і виплати штрафних санкцій. Але натомість «Нафтогаз» повинен буде компенсувати розмір ринкових збитків, завданих RosUkrEnergo.

Нагадаємо, цей обсяг газу було вилучено НАКом у RosUkrEnergo в 2009 році як компенсацію після того, як у результаті підписання прямого контракту між НАКом і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключено зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

У справі RosUkrEnergo проти «Нафтогазу України» вже відбулися два слухання по суті справи (у червні-липні 2009 року і в січні 2010-го) і декілька процесуальних слухань.

На початку квітня Стокгольмським арбітражним судом було ухвалено проміжне рішення про відшкодування НАКом компанії RosUkrEnergo 197 млн. дол.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили RosUkrEnergo з реєстрацією у Швейцарії для поставки туркменського газу до України до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) і І.ФУРСІН (10% акцій).