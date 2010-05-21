Апеляційний суд припинив роботу через відсутність грошей

Апеляційний суд Волині зупинив із 18 травня розгляд усіх категорій справ у зв`язку з відсутністю коштів на найнеобхідніше для роботи.

Про це повідомили з посиланням на прес-службу апеляційного суду Волинської області "Волинські новини", а згодом і низка інших ЗМІ.

Зокрема, в суду немає грошей на відправку поштових повідомлень, судових повісток, запитів.

Також відсутні кошти на придбання паперу, картриджів, тонеру, оплату послуг телефонного та електронного зв`язку, що не дає змогу повідомити громадян про дату, час та хід розгляду судових справ чи виконати інші завдання суду.

Крім того, станом на вівторок було не вирішено питання про фінансування видатків по розгляду справ, пов`язаних із соціальними виплатами, переданих з Львівського апеляційного адмінсуду, та справ, що надійшли з місцевих судів, апеляції по яких подані до 10 березня 2010 року без сплати коштів за інформаційно-технічне забезпечення.

Станом на 18 травня на розгляд апеляційного суду надійшло 2 769 справ, пов`язаних із соціальними виплатами. Для забезпечення їх розгляду необхідно, як мінімум, 221.5 тисячі гривень.

Голова апеляційного суду Волинської області Петро Філюк проінформував про дану ситуацію голову Державної судової адміністрації України Івана Балаклицького та звернувся з проханням вирішити дане питання на державному рівні.

Аналогічна ситуація склалась і в інших апеляційних судах України, зазначають "Волинські новини".

Українська правда