Ринок нерухомості України буде «лихоманити» 5-7 років

Ринок нерухомості України «лихоманитиме» протягом 5-7 років.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор розвитку девелоперської компанії Stokman Сергій ОВЧИННИКОВ сьогодні під час Raiffeisen Private Wealth Forum 2010.

«Ринок ще лихоманитиме 5-7 років. І ні про яке ще відновлення ринку і його позитивний розвиток говорити не доводиться», - сказав він.

С.ОВЧИННИКОВ відзначив, що на ринок нерухомості очікує хвиля корекції.

«Насамперед через те, що дуже велика кількість компаній, дуже велику кількість інвесторів прийшли на ринок в період піднесення і зараз не мають нагоди з нього вийти. Тому ми вважаємо, що очікується ще хвиля банкрутств, злиття і поглинань», - пояснив він.

Директор з розвитку компанії вважає, що слід очікувати на значне посилення професійного контролю собівартості, організації будівництва і процесу управління будівництва, а також на більш вузьку спеціалізацію девелоперських компаній. «Тому ряд холдингів, які мають активи у різних напрямах, сегмент нерухомості або відокремлюватимуть в окремий бізнес, або продаватимуть», - додав він.

За оцінками експерта, прибутковість проектів у нерухомості знизилася до 15-18% річних. «Найближчим часом, навіть незважаючи на те, що нових продуктів на ринок не планується виводити, ми сумніваємося, що прибутковість зросте», - додав він.

Експерт вважає, що цього року Україні не слід очікувати на заходження великого західного капіталу на ринок нерухомості.

С.ОВЧИННИКОВ також відзначив, що ще однією тенденцією сьогоднішнього дня стало те, що вартість землі, не придатної для розвитку першокласної комерційної нерухомості, прагне до нуля.

«Значні обсяги інвестицій, які вимірюються сотнями мільярдами доларів, не мають реальної ринкової ціни, тому що їх неможливо конвертувати у гроші. Люди, які розмістили там свої грошові кошти, на жаль, можуть сподіватися на повернення не раніше, ніж через 7-10 років. І це буде сильно дисконтований потік», - сказав він.

На думку експерта, серед найперспективніших напрямів інвестування в нерухомість слід виділити малогабаритне економ-житло (квартири площею 50-60 кв. м) , торговельні центри, мережі супермаркетів, гіпермаркетів, DIY, а також інфраструктура туристичного бізнесу і готелі.

Довідка УНІАН. Девелоперська компанія Stokman створена у Києві в 2009 році, працює на ринку нерухомості.