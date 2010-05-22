У Каневі вручили премію імені Олекси Гірника

Сьогодні у Каневі на Чернечій горі відбулося вручення премії імені Героя України Олекси Гірника, який у 1978 р. здійснив у Каневі акт самоспалення в ім`я Незалежності України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського обласного осередку партії "Наша Україна", премію вручав син Олекси Гірника народний депутат 4-го та 5-го скликань Євген ГІРНИК.

Участь у заході взяли народні депутати, громадські діячі, активісти партії “Наша Україна”.

Цьогорічним лауреатом премії став Олександр ГНУЧИЙ, який у 1978 році виконував обов`язки начальника Канівського райвідділу міліції. Тоді він сховав частину листівок, які розкидав Олекса Гірник на Чернечій горі, і зберіг їх для подальшого оприлюднення.

Довідка УНІАН. Премію у 2003 році засновано Київським благодійним фондом ім. Олекси Гірника «Українським дітям - українське слово» і Лігою українських меценатів.

18 січня 2007 року указом тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА О.Гірнику було присвоєно звання Героя України.