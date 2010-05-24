У Києві американець застрелив рідного брата

Учора у Дніпровському районі Києва в одній із квартир під час раптово виниклої сварки громадянин США 1959 р. н. пострілом в голову з револьвера вбив свого рідного брата 1953 р.н.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у місті Києві, зауваживши, що вбивця також отримав вогнепальні поранення в живіт та голову з револьвера, що був в руках у його брата.

На місці злочину вилучено два пістолети, 6 стріляних гільз та набоїв.

Стосовно пораненого порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу України (навмисне вбивство).