На Вінниччині 11 осіб отруїлись протипожежним порошком

У Вінницькій області 11 осіб постраждали внаслідок отруєння протипожежним порошком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС в області, вчора о 16.00 у с. Іванів Калинівського району на території цеху з виготовлення дерев’яних вікон та дверей від удару блискавки у трансформаторну підстанцію та спрацювання системи порошкового пожежогасіння постраждали 11 осіб. Їз з попереднім діагнозом “отруєння протипожежним порошком” госпіталізовано.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Вінницькій області.