Янукович звільнив з посади голову Вінницької ОДА

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Володимира ДЕМІШКАНА з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Відповідний указ оприлюднений на сайті Президента.

«Звільнити ДЕМІШКАНА Володимира Федоровича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу», - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ призначив В.ДЕМІШКАНА головою Вінницької ОДА 6 квітня цього року.

Сьогодні, 26 травня, міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО повідомив, що уряд призначив В.ДЕМІШКАНА керівником «Укравтодору». Міністр при цьому послався на рішення, ухвалене на засіданні Кабміну.

Довідка УНІАН. В.ДЕМІШКАН уже двічі призначався головою «Укравтодору» - в 2001 і у 2006 роках.