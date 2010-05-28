Україна експортуватиме легкові машини до Середньої Азії

Корпорація «Богдан», один з лідерів українського автопрому, має намір вийти на ринки Казахстану і Киргизії з легковими автомобілями і легким комерційним авто Bogdan 2310.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор компанії «Богдан Індустрія» (відповідає за експорт легкових автомобілів) Борис ТКАЛЕНКО в Києві у ході 18-го Київського міжнародного автосалону SIA’2010.

За його словами, переговори з операторами в цих країнах перебувають на фінальній стадії.

За попередніми домовленостями, на ринки цих держав корпорація експортує, щонайменше, по 500 автомобілів вже поточного року.

«Сьогодні наша компанія не обіймає позицію агресивного експортера. Таку стратегію ми зумовлюємо необхідністю якісного, а не кількісного входу на ринок. Насамперед, це стосується питань сервісного обслуговування авто», - відзначив Б.ТКАЛЕНКО.

Нагадаємо, на сьогодні корпорація «Богдан» має трьох дистриб`юторів легкових авто у Російській Федерації, а також по одному - у Вірменії і Білорусі.

«Богдан» планує в 2010 році збільшити випуск легкових автомобілів майже на 57% порівняно з 2009 роком – до 22,6 тис. од., зокрема з урахуванням реалізації експортної політики.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництву транспортних засобів усіх типів.

У даний час корпорація випускає легкові авто Lada і Hyundai, а також легкові авто під власним брендом з використанням комплектуючих ВАТ «АвтоВАЗ» (Росія) та інших провідних світових виробників.

Корпорація «Богдан» у червні 2008 року ввела в експлуатацію завод у Черкасах з виробництва легкових автомобілів, інвестувавши у цей проект понад 330 млн. дол.